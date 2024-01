Giorgio Gaber project in jazz, da Miles Davis il tributo di Benny Amoroso al cantautore anticonformista

Giorgio Gaber è stato un cantautore, drammaturgo, attore, cabarettista, chitarrista e regista teatrale italiano, tra i più importanti dello spettacolo e della musica italiana del secondo dopoguerra. Soprannominato Il Signor G dai suoi estimatori, è stato un chitarrista di valore, è stato tra i primi interpreti del rock and roll italiano alla fine degli anni cinquanta, nonché autore e attore teatrale, divenendo il creatore del genere del teatro canzone. È uno tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con due Targhe e un Premio Tenco. E stato un grande intellettuale, i testi delle sue canzoni sono un concentrato di intelligenza, ironia e sarcasmo non rinunciando spesso al messaggio politico. Benny Amoroso (tromba e arrangiamenti) vuole omaggiare la sua opera con un progetto in chiave jazz, avvalendosi delle doti canore e istrioniche di Cocò Gulotta (voce), Joe Costantino (piano), Riccardo Lo Bue (contrabbasso), Maurizio Gula (batteria). Appuntamento da Miles Davis il 27 gennaio alle 21.30.