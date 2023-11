Giorgia Project in jazz tribute: il concerto sul palco del Miles Davis

È una delle cantanti più note e apprezzate in Italia e grazie alle sue straordinarie doti vocali ha avuto successo con riscontri di vendite positive anche in altri paesi come Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Canada e Stati Uniti e nel mercato dell'America Latina. È stata infatti nominata dalla rivista statunitense Billboard America “la quarta voce più grande e più bella al mondo”. Ha collaborato con artisti italiani e non tra cui Ray Charles, Elton John, James Taylor, Simple Minds, Zucchero Fornaciari, Pino Daniele, Aretha Franklin, Andrea Bocelli, Luciano Pavarotti, Mina, Bryan Adams, Sting, Lionel Richie, Alicia Keys, Ronan Keating, Tiziano Ferro, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini. Benny Amoroso ne vuole omaggiare la sua opera dedicandole un progetto in chiave jazz . Federica Amoroso voce, Giovanni Conte piano, david Baron Stevens sax, Giacomo Bertuglia basso e Maurizio Gula batteria.