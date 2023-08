Castelbuono Jazz Festival, Giorgia Butera porta il welfare sociale all'interno della manifestazione

Giorgia Butera (sociologa, presidente METE, e difensore deidiritti umani) porta il welfare sociale all’interno della 26esima edizione del ‘Castelbuono Jazz Festival’ con attività parallele. L’organizzazione è impegnata nella mediazione socio-culturale tra i popoli, nell’affermazione dei principi civili, democratici, liberali ed educativi di ciascun individuo e nella giustizia sociale. Inteviene con azioni giuridiche, socio-sanitarie e di sensibilizzazione nel contrasto alla violenza di genere (anche digitale, come il Revenge Porn). Ed attraverso la Campagna di Prevenzione Oncologica ha introdotto Performance di Teatro/Danza in Oncoematologia (e Cardiochirurgia) Pediatrica.

Gli appuntamenti sono calendarizzati il 19 e 20 agosto 2023, e si terranno nella Sala del Principe al Castello dei Ventimiglia presso il Museo Civico di Castelbuono (Città Metropolitana di Palermo). Il 19 agosto, in Programma Conferenze, Teatro, Musica, Danza e Rendez-Vous Culturali per i Sogni, i Diritti e la Libertà delle Donne. Le Attività si inseriscono nell’Agenda di Mete ‘Donne che Aiutano altre Donne’ nell’ambito del Progetto Europeo ‘Sui generis school’. ‘To empower parent women to fight gender-based violence’ per responsabilizzare le donne madri a combattere la violenza di genere. Il Project: 101049725 è promosso dal CISS/Cooperazione Internazionale Sud Sud (capofila del progetto) e realizzato nell’ambito del Programma Europeo CERV-2021-DAPHNE, in partenariato, tra gli altri, con METE. Qui il Programma completo https://www.culturaldemocracy.eu/mete-conferenze-teatro-musica-danza-e-rendez-vous-culturali-per-i-sogni-i-diritti-e-la-liberta-delle-donne/

Il 20 agosto, appuntamento dedicato alla Cura, l’Amore e l’Arte nelle Vulnerabilità Oncologiche, in particolare Pediatriche. Qui il Programma completo https://www.culturaldemocracy.eu/mete-al-castelbuono-jazz-festival-per-il-progetto-teatro-danza-dedicato-alloncoematologia-pediatrica/.

Ingresso libero.

Appuntamento importante, giorno 19 agosto alle ore 18:00 presso la Sala del Principe del Castello dei Ventimiglia al Museo Civico di Castelbuono (Città Metropolitana di Palermo), nell’ambito del ‘Castelbuono Jazz Festival’ per il Welfare Sociale. Si inizia con un Panel, dal titolo: ‘Il Mondo 4.0 ed il Contrasto alla Violenza di Genere’. Interverranno: per i saluti istituzionali la Vicepresidente del Museo Civico, Marika Lima, e poi, Sara Baresi (Direttrice Generale OIDUR), Giorgia Butera (Difensore dei Diritti Umani) e Silvia Amato Petragnani (Responsabile Comunicazione METE). Modera: Mario Caminita. Si prosegue con ‘Passo a Due di Danza. Omaggio alla Donna’. In scena, le danzatrici Stefania Matta e Giulia Cancemi. Coreografia a cura di Teri Demma. i costumi sono realizzati da Lucrezia De Rosa.

Il Rendez-Vous si concluderà con uno Spettacolo Teatrale e di Musica, dal titolo: ‘I Sogni, i Diritti e la Libertà’. In scena: l’attrice Patrizia D’Antona, ed il Percussionista Egidio Di Bartolo. Regia a cura di Angelo Butera. Progetto Europeo ‘SUI GENERIS SCHOOL’. ‘To empower parent women to fight gender-based violence’ per responsabilizzare le donne madri a combattere la violenza di genere. Il Project: 101049725 è promosso dal CISS/Cooperazione Internazionale Sud Sud (capofila del progetto) e realizzato nell’ambito del Programma Europeo CERV-2021-DAPHNE, in partenariato, tra gli altri, con Mete.