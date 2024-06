Gioli & Assia all'Orto Botanico per il Metamorphosis Festival 2024

Polistrumentiste, cantautrici, DJ e proprietarie di etichette. Giolì & Assia si esibiscono all'Orto Botanico nell'ambito del Metamorphosis Festival 2024 che si svolgerà dal 29 giugno al 7 luglio. Un festival multidisciplinare che darà il via all'estate, da trascorrere lungo i viali dell'Orto Botanico di Palermo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chi sono Giolì & Assia

Hanno il controllo completo del loro mondo creativo. Hanno scritto, suonato, prodotto, cantato e registrato il loro nuovo album – così come i primi singoli di successo "Stay Closer", "Endless" e "Blame On Me" su etichette come Spinnin Records completamente da sole. Una simile affermazione è importante per queste due artiste, insieme nella musica e nella vita, in un settore che è ancora troppo dominato dagli uomini. I temi lirici del loro album riflettono questo e rappresentano gli alti e bassi della loro vita personale, le sfide dell'industria musicale e persino la tragica storia d'amore dei personaggi della mitologia greca.

Questi messaggi potenti sono trasmessi da una musica altrettanto commovente. Tutto è reso dal vivo dal duo, da un lato le abilità esecutive da tempo perfezionate di Giolì su una vasta gamma di strumenti. Che si tratti del pianoforte, del violoncello, della batteria, della chitarra o del caratteristico handpan che unifica il suono di Giolì & Assia, traduce emozioni molto reali e personali attraverso gli strumenti che ha suonato per tutta la vita. Dall'altro lato ci sono le squisite voci di Assia, spesso straordinariamente celestiali e inevitabilmente emozionali.

La coppia pubblicò due primi album sulla propria Diesis Records che erano esplorazioni giocose e libere di dove si trovavano in quel momento. Il secondo, Night Experience del 2018, è stato ispirato dalla loro residenza al Privilege Ibiza, ma Fire Hell l And Holy Water è la prima vera rappresentazione del loro sé musicale più profondo.