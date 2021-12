Monili di terracotta da indossare, i "Gioielli sculture" di Cinzia De Luca in mostra alla libreria Novecento

Presso la Libreria Novecento, in via Siracusa 7/A, è visitabile dal 18 dicembre fino al 28 gennaio 2022, dal martedì al sabato dalle ore 10,30 alle ore 13, e dalle ore 17,30 alle ore 19,30, l’esposizione di Cinzia De Luca “Gioielli Sculture”.

Monili di terracotta e smalto, sculture da indossare in continuità con le altre opere dell’artista, in particolare con le “Dimore” o “Rifugi”, piccole sculture architettoniche, e con i bassorilievi, presenti anche in questa mostra, che accolgono elementi diversi come coralli, conchiglie e pietre lavorate.

Una scultura in terracotta può essere pensata come un gioiello, e viceversa, impreziosito dalla brillantezza degli smalti e portato per il piacere che donano il suo disegno e la sua fattura o come un talismano che attinga, nello stesso apparire nel suo aspetto definito, alle energie della terra e delle sponde acquitrinose da cui l’argilla viene raccolta, un ricettacolo che accoglie il mutante nucleo di desiderio e di trasformazione che la terra stessa di per sé rappresenta.

Dei monili plasmati nell’umida materia, disseccati nell’aria e induriti nel fuoco possono divenire gli ornamenti dei riti dell’immaginario nelle cui volute s’impigliano gli orditi di memorie antiche; possono rimandare a ritrovamenti di civiltà arcaiche di cui non resta alcuna traccia di scrittura se non la testimonianza di frammenti sparsi il cui significato continua a nascondersi, a riti liturgici e formule cerimoniali ormai svincolate dagli originari culti e che continuano a manifestarsi improvvisamente in forme fortuite coagulate in un’immagine o in un oggetto il cui senso appena intravisto sfugge offuscandosi.

Monili di terracotta e smalto, sculture da indossare in continuità con le altre opere dell’artista, in particolare con le “Dimore”, piccole sculture architettoniche, e con i bassorilievi, presenti anche in questa mostra, che accolgono elementi diversi come coralli, conchiglie e pietre lavorate.