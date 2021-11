Arrampicata, parkour e staffetta nel campo Di Matteo: cala il sipario sulla prima edizione dei Giochi della Favorita

Con i Giochi della Favorita si chiude ufficialmente la quarta edizione de La Domenica Favorita. La prima edizione dell'iniziativa rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo grado si è svolta questa mattina nel Campo ostacoli Giuseppe Di Matteo. La competizione, quest'anno in via sperimentale, ha preso il via con l'esibizione della fanfara dei bersaglieri. Arrampicata, parkour, staffetta e staffetta sprint sono state le discipline nelle quali i ragazzi degli istituti comprensivi Abba Alighieri, Alberigo Gentili, Guglielmo Marconi e Vittorio Emanuele III, accompagnati dagli insegnanti di attività motoria, si sono confrontati. I giochi sono stati coordinati da Scalart Asd, Uniparkour Asd e Acsi, delegazione area metropolitana Sicilia Occidentale.

Si è concluso invece mercoledì 24 novembre il progetto, anch'esso in questa edizione in via sperimentale, Mercoledì didattici. L'iniziativa dedicata agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, si è svolta nei quattro mercoledì del mese di novembre con lo scopo di trasmettere alle nuove generazioni la consapevolezza del territorio, la sua valorizzazione e il rispetto dell’ambiente. Un progetto che si è avvalso della collaborazione delle Agt (Associazione guide turistiche) e della Gta (guide turistiche associate), Riserva Naturale Orientata Monte Pellegrino, Acsi delegazione area Sicilia Occidentale.

“Dopo i mercoledì didattici che hanno coinvolto i giovani, la struttura equestre della Favorita torna protagonista - commenta il sindaco Leoluca Orlando - per questa straordinaria mattinata con quattro scuole coinvolte e con cinque discipline diverse che interessano i ragazzi presenti, una bellissima occasione per godere questo parco e per tornarci sempre e con continuità avendone rispetto”.

"Il passo in avanti che abbiamo voluto compiere quest'anno - dichiarano Marco Lampasona, Nicola Fabio Corsini, Nicola Tricomi, fondatori del comitato La Domenica Favorita - è stato quello di coinvolgere i ragazzi e le scuole in due progetti a loro dedicati: i Mercoledì didattici e appunto i Giochi della Favorita. I mercoledì per fare scoprire le bellezze naturalistiche e monumentali del parco e i Giochi per vivere la dimensione sportiva nel cuore verde della città. Entrambi i progetti - continuano - hanno avuto grande successo e contiamo di istituzionalizzarli aprendoli al maggior numero possibile di ragazzi e scuole cittadine. Da domani - concludono - saremo al lavoro per progettare la quinta edizione de La Domenica Favorita e la seconda edizione dei Giochi della Favorita, non vogliamo perdere più un solo minuto in questo processo di riappropriazione del parco che insieme ai palermitani intendiamo portare avanti. W Palermo, W il Parco della Favorita”.