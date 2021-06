Giffoni day, al Rouge et Noir l'evento che festeggia il festival del cinema per ragazzi

Palermo è una delle città protagoniste del Giffoni Day, la giornata in cui migliaia di giovani in otto regioni italiane, insieme a sindaci e rappresentanti istituzionali dei loro territori, festeggeranno un'idea che, da mezzo secolo, è punto di riferimento per le nuove generazioni.

Giovedì 24 giugno Palermo ospiterà dunque il Giffoni Day, l’evento organizzato da Giffoni Experience nell’ambito del cinquantesimo anniversario della fondazione. L’incontro che coinvolgerà in streaming 11 città italiane a Palermo si svolgerà al Cinema Rouge et Noir ed è realizzato con il supporto dell’Associazione Inventare Insieme (Onlus) e il Centro Tau, uno degli hub italiani del Giffoni Film Festival. Ingresso gratuito, dalle 16:00, fino a esaurimento posti.

Il programma del Giffoni Day prevede a partire dalle 16:00 il collegamento con la Multimedia Valley di Giffoni Valle Piana e le altre 10 città italiane coinvolte. Sarà un’occasione aperta di scambio di esperienze e di confronto sulle iniziative che da Giffoni si proiettano sul mondo dei giovani. A seguire ci sarà un momento dedicato a Palermo e interverrà Jacopo Gubitosi, Managing Director di Giffoni.

Durante l’incontro verranno consegnati dei premi di riconoscimento al Sindaco di Palermo Leoluca Orlando e al Coordinatore del Centro Tau Francesco Di Giovanni, a dimostrazione dell’impegno, della fiducia e della relazione che negli anni si è consolidata con la città e l’amministrazione. Il pomeriggio si chiuderà con la proiezione del docufilm This is Giffoni che attraverso un collage di frammenti racconta il mondo di Giffoni con gli occhi dei suoi protagonisti.

