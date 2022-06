"Silent into the bubble", Gianni Gebbia e F-Tim Ecotourism Music Live

Sabato 18 giugno 2022 alle ore 21.30 Gianni Gebbia sara? in concerto presso la riserva naturale della Grotta dei Puntali di Carini per aprire la rassegna dei concerti "Silent into the bubble" di F-Tim Ecotourism Music Live, una kermesse di concerti dal vivo che coniuga musica, setting naturalistici e nuovissime tecnologie che si svolgera? dal 21 maggio al 3 settembre 2022 in modo itinerante tra la Riserva naturali della Grotta dei Puntali di Carini, l’Anfiteatro Villa a Mare di Terrasini e la Riserva Naturale della Grotta della Molara a Palermo.

Dopo una intensissima attivita? piu? che trentennale nel campo dell’improvvisazione e del jazz contemporaneo, il sassofonista di fama internazionale Gianni Gebbia ha abbandonato ogni vincolo stilistico dedicandosi ad una nuova serie di soli dal titolo Augmenta del quale sono usciti gia? i primi tre volumi in album digitale per Objeta e l’ultimo dal titolo Early Music e? dedicato alla sua personale visione della musica antica. Nel 2020 e? stato anche ristampato dalla prestigiosa etichetta e distributrice londinese Phonica ed Utopia label il suo primo lp dal titolo "Gianni Gebbia" che e? diventato un vero e proprio oggetto di culto nel mondo dei collezionisti internazionali sulla scena ambient vintage europea. Sin dai primi anni Ottanta con il suo primo lp, Gianni Gebbia ha cercato un suo sound particolare nel quale le suggestioni della propria terra e del Mediterraneo si unissero alle sonorita? attuali in una modalita? non folkloristica o cartolinesca.

Il progetto della rassegna e? stato ideato dalla Jonathan Livingston e realizzato grazie al contributo di Fondazione TIM, che e? espressione dell'impegno sociale di Tim e la cui missione e? promuovere la cultura del cambiamento e dell'innovazione digitale, favorendo l'inclusione, la comunicazione, la crescita economica e sociale. I concerti di F-Tim Ecotourism Music Live si svolgeranno in tre luoghi d’eccezione della Sicilia occidentale: le grotte dei Puntali di Carini, di Molara a Palermo e l’Anfiteatro di Villa a Mare a Terrasini, siti di rilievo storico-naturalistico che permetteranno ai partecipanti di vivere una forma ibrida di esperienza culturale coniugando l’ascolto della musica alla visita di luoghi di partico- lare interesse ambientale e culturale.

Dopo la parentesi pandemica che negli ultimi anni ha penalizzato il settore musicale e? arrivato il momento di tornare a organizzare concerti live, ma oggi cio? accade secondo nuove modalita?. Il mercato musicale infatti adesso e? cambiato: lo Tsunami della pandemia ha riconfigurato le modalita? di fruizione culturale grazie alle tecnologie digitali e alla diffusione dei concerti on-line. Con tutto l’entusiasmo di una nuova rinascita, F-Tim Ecotourism Music Live e? un ritorno al concerto dal vivo che pero? non intende gettarsi alle spalle il cote? di tecnologie digitali che, nel bene e nel male, ci ha permesso di connetterci durante i mesi del distanziamento fisico. F-Tim Ecotourism Music Live e? cultura musicale, valorizzazione del patrimonio ambientale e nuove tecnologie in un mix carico di energia: il futuro della fruizione culturale e? gia? qui. Ma vediamo nel dettaglio gli elementi che danno forma all’evento.

Il progetto prevede la realizzazione di una manifestazione musicale che possa essere svolta a prescindere dalla diffusione della Sars-Covid 2. A tal fine si avvale di tecnologie innovative: oltre alla possibilita? di seguire dal vivo gli spettacoli, alla base del progetto vi e? la creazione di un’app che permettera? sia l’acquisto dei biglietti per i live, sia di seguire i concerti all’interno di una "stanza streaming” per chi non avesse la possibilita? di partecipare in presenza. I concerti in live streaming si trasformano dunque in un’esten- sione dei concerti in presenza. In F-Tim Ecotourism Music Live l’app verra? messa a disposizione di un pubblico "allargato" che potra? seguire i concerti in programma e interagire con gli stessi artisti attraverso le chat dedicate. Inoltre attraverso questo strumento tele- matico gli spettatori avranno la possibilita? di visitare virtualmente le riserve naturali gestite dal Gre Sicilia in cui buona parte degli spettacoli avranno luogo, per approfondire la conoscenza di questi luoghi.

L’App della rassegna e? scaricabile su App Store e Google Play attraverso la seguente chiave di ricerca: F-Tim Eco Tourism Music Live. Consulta anche la pagina Facebook.