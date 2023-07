"Reverse blues night”, Germano Seggio trio al Miles Davis

“Reverse” perche? Germano, partirà da se stesso e con tutti i brani Blues che l’artista inserisce sempre nei suoi dischi per arrivare pian piano durante la performance ai suoi Re da Charlie Parker e Miles Davis passando per Jimi Hendrix, Sting e toccando anche Pino Daniele.

Appuntamento il 14 luglio alle 21,30 al miles Davis con Germano Seggio trio in Reverse blue night. Un percorso storico volutamente invertito, per far capire chi è Germano artisticamente parlando è come grazie al Blues è diventato quello che oggi è! Il motore ritmico sarà come sempre affidato a Vito Di Pietra alla batteria e Marco Panzarella al basso elettrico. Guest della serata la bravissima Gabriella Portallo.