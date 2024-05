Il chitarrista Germano Seggio in concerto alla Mind House con Page release party

Si chiama “Release Party” ed è il nome dell’imperdibile concerto che il 24 maggio alle ore 21.00 il chitarrista palermitano Germano Seggio terrà presso la Mind House di Via San Lorenzo 273/A a Palermo. Un evento nel quale si potrà apprezzare dal vivo il magico abbinamento che Seggio riesce a compiere facendo convivere i virtuosismi propri dello strumentista con la melodia capace di accarezzare l’anima.

L’Einaudi della chitarra - insieme a Vito Di Pietra alla batteria, Marco D’Arpa al basso e Vito Lo Galbo al piano ed alle tastiere - suonerà integralmente il suo ultimo album, “PaGe” (distribuito il 29 marzo e ripubblicato il 10 maggio in versione special edition con l’aggiunta di alcune bonus track), nonchè brani tratti da precedenti lavori discografici come l’apprezzatissimo “Alta Quota” e l’oramai storico “Life Box”.

Guest star della serata saranno Marcello Mandreucci e Gabriella Portallo. I due artisti presteranno la loro voce agli unici brani non strumentali del concerto: Wicked Game (canzone del 1989 portata al successo dallo statunitense Chris Isaak ed inclusa in “PaGe”) e Mad World (successo dei Tears for Fears del 1982 che Seggio ha pubblicato in “Alta Quota”). Il costo del biglietto è di 10 euro ed è acquistabile presso il botteghino della Mind House fino all’inizio dell’evento.

Conseguita la laurea in Chitarra Moderna presso la Middlesex University e la specializzazione in Chitarra Jazz presso la West London University, Germano Seggio si è dedicato anche all’attività didattica fondando e dirigendo la Music Academy Palermo. Fra le tante collaborazioni avute nel corso della sua carriera il chitarrista palermitano ha suonato per il “Womad Tour” di Peter Gabriel, per la BBC (Studio 6 London), con Sarah Jane Morris, Paolo Belli, Paola Folli e diviso il palco con “Guitar Heroes” internazionali del calibro di Steve Vai, Ricky Portera, Scott Henderson, Paul Gilbert, Maurizio Solieri, Mike Stern, Alberto Radius, Andrea Braido e Carl Verheyen.