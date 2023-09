Gep 2023, di pietre e di carte: l'archivio di stato nel convento della Gancia

Sabato 23 settembre 2023 la Soprintendenza Archivistica della Sicilia-Archivio di Stato di Palermo aderirà alle Gep - Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days),?con un’iniziativa dedicata alle due vite dell’ex convento della Gancia, da complesso religioso a?sede sussidiaria del Grande Archivio di Palermo, oggi Archivio di Stato, con oltre 50 chilometri di documentazione solo in questa conservata.?

La prima parte della giornata (ore 9:30 - 11:30) si aprirà con la conferenza di Maurizio Vesco, funzionario archivista, che presenterà gli esiti,?ancora inediti, della ricerca storica condotta a supporto del progetto di restauro della sede.?In particolare, l’intervento si focalizzerà sui numerosi e rilevantissimi interventi che, a partire dalla seconda metà del XVIII secolo, ma con un’accelerazione tra gli anni Sessanta dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, con i piani per il cosiddetto adattamento del convento ad Archivio, hanno radicalmente trasformato la fabbrica cinque-seicentesca, giungendo fino alla configurazione che oggi conosciamo.?L’incontro, che si terrà presso la Sala conferenze della sede Catena (via Vittorio Emanuele, 29/31),?sarà a?ingresso libero sino a esaurimento posti.??

A seguire (ore 11:30 -13:30) è prevista l’apertura al pubblico della sede Gancia? (I° cortile Gancia, con accesso dalla Via Alloro). In occasione dell’apertura straordinaria, i visitatori avranno la possibilità di seguire uno speciale percorso?di visita attraverso gli spazi dell’ex convento e ai depositi dell’Archivio, accompagnati dai funzionari e dal personale di accoglienza dell’Istituto. Sono previsti quattro turni di visita in italiano (ore 11,30 - 12,00 - 12,30 - 13,00) e un turno in inglese (ore 11,45) per un massimo di venti persone ciascuno. La prenotazione è obbligatoria.