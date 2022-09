Giornate europee del patrimonio, la conservazione della memoria: verso un archivio sostenibile

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, la Soprintendenza Archivistica della Sicilia - Archivio di Stato di Palermo apre le porte di una delle sue sedi monumentali: l’ex convento francescano di S. Maria degli Angeli detto la Gancia.

La sede Gancia dell’Archivio di Stato sarà visitabile giorno 24 settembre dalle 9 alle 13, con visite guidate gratuite a cadenza oraria (ore 9, 10, 11, 12), durante le quali i visitatori avranno modo di percorrere gli ambienti più suggestivi della sede, di norma chiusi al pubblico.

Il percorso di quest’anno sarà incentrato sulla questione della conservazione sostenibile del patrimonio documentario, che investe l’Archivio come istituzione della memoria. In particolare, saranno illustrate le attività di tutela e conservazione del fondo notarile, che riveste particolare importanza per antichità, consistenza e interesse storiografico.