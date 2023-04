"Geonight": la notte internazionale della geografia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 14 aprile è la notte internazionale della geografia. L'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia organizza tre incontri gratuiti per celebrare la GeoNight 2023. In particolare la sezione Sicilia occidentale propone alle 16,00 un webinar con gli studenti della scuola Sciascia e Bufalino di Erice che presenteranno in diretta i loro studi sui monumenti del centro di Trapani. Alle 18,00 webinar con la prof.ssa Paola Pepe dell'IISS Pio La Torre di Palermo che racconterà alcune missioni polari, proponendo un ambiente (eduverso) dove gli avatar possono incontrarsi e informarsi sulla storia dell'esplorazione dei poli.

Infine alle 20,00 presso il laboratorio Andrea Ballarò largo Rodrigo Pantaleone, 9 - Palermo ci si incontrerà in presenza per commentare l'evoluzione della vita quotidiana a Cuba dagli anni '70 in poi come viene rappresentata dal regista statunitense Jon Alpert nel documentario Cuba and the Cameramen. Tutti gli eventi sono gratuiti. Informazioni aiig.sicilia.occidentale@gmail.com