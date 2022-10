Genio pop in gold per I Design: appuntamento da Arèa in piazza Rivoluzione

GenioPop in gold per I Design di Francesca Pagliaro (Are?a, piazza Rivoluzione 1, dal 14 al 23 ottobre. Inaugurazione 14 ottobre ore 19,00). Dal 14 al 23 ottobre, in occasione della X edizione di iDesign, sara? presentata la produzione “GenioPop in Gold” dell’artista designer Francesca Pagliaro, presso i locali di Are?a in piazza Rivoluzione 1.

GenioPop e? un concept che si ispira alla figura mitologica del Genio di Palermo, inteso come rinascita e dinamismo socio-culturale della citta? e di coloro che la abitano, "i palermitani" resilienti che rivolgono lo sguardo al futuro. Attraverso la chiave pop, dall’inglese popular, l’icona del Genio diviene contemporanea rendendo popolari sia l’opera che il mito.

L’obiettivo e? quello di trasmettere un messaggio rivoluzionario e dal forte valore identitario insito nel mito stesso che, direttamente dal passato, diventa contemporaneo, in contrapposizione allo stereotipo diffuso della citta? di Palermo e della Sicilia associati a “coppola, lupara e mafia”. Attraverso l’uso dei canali social piu? comuni, si da? inizialmente voce al GenioPop che diviene icona itinerante, viaggiando tramite i “Santini”, piccole e preziose immagini del GenioPop fotografate in giro per il mondo. La figura del Genio, stilizzata in lamina metallica, rappresenta la vivacita?, la forza e l’apertura culturale dei cittadini verso il rinnovamento. In mostra lavori grafici, lampade, oggetti decorativi. Durante la mostra saranno omaggiati, come simbolo del progetto, i Santini laici a tiratura limitata del GenioPop con la preghiera al “Vecchio Palermo”.



Francesca Pagliaro nasce a Palermo dove vive e lavora. E’ nel campo del restauro da piu? di vent’anni. Nel 2001 si trasferisce a Roma dove segue un corso di decorazione d’interni presso l’Accademia del Superfluo con la quale collabora per alcuni mesi. Attraverso il restauro ha potuto sperimentare l’utilizzo di diverse tipologie di materiali e ha, inoltre, imparato a utilizzare antiche tecniche di lavorazione. Da qualche anno si dedica alla creazione di opere contemporanee. Nel rispetto della propria essenza di restauratrice, porta avanti diversi progetti artistici che si sviluppano con modalita? differenti. Tra i progetti: “Doratura a guazzo” che approfondisce l’uso di una tecnica di origini medievali creando opere contemporanee e, il piu? recente, GenioPop.