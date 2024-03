La gemma ritrovata e sublimazioni barocche: il concerto tra orchestra, coro e danza contemporanea

Martedì 26 Marzo, alle ore 21.00, presso la Cattedrale di Palermo, l’Officina Barocca Siciliana presentato: La Gemma Ritrovata e Sublimazioni Barocche. Concerto di musica barocca orchestra, coro, solisti e danza contemporanea.

L’evento pensato interpretando una personale visione della Passione, attraverso la musica antica suddivisa in tre i momenti musicali per rappresentare la Parola, la Flagellazione e Rinascita. In quest’occasione dopo più di 250 anni verrà interpretato l’inedito manoscritto musicale della messa breve con strumenti a fiato e basso continuo di Salvatore Bertini (1721-1794).

La Cattedrale di Palermo diventa così scenario di un grande evento musicale, infatti dopo essere riportato alla luce, verrà eseguito per la prima volta il Kyrie della messa ritrovata appartenente al corpus di musiche della Serie musicale del Fondo della Chiesa Madre della Collegiata di Piazza Armerina grazie allo studioso Dott. Filippo Milazzo durante i lavori di riordino e inventariazione del Fondo della Cappella.

Il concerto è tratteggiato dalla monumentalità musicale settecentesca, spaziando da Vivaldi a Bach, da Händel a Lully, da Zelenka a Bertini, attraversando con la musica tutta l’Europa. Ad interpretare le Sublimazioni Barocche dall’idea del direttore artistico e conductor dell’Officina Barocca Siciliana, i solisti Ester Prestia (Traversiere), Arianna Bloise (Viola), Anna Rita rumore (Soprano), Aurora bruno (Contralto) sublimeranno con la musica e il canto una nuova visione della Passione. Questa nuova visione è tratteggiata dalla modernità grazie le coreografie curate da Ensemble Company 2.0 asd, Art Director & Resident Choreographer Marcello Carini e interpretate dal danzatore Emanuele Guadalupi.

Interpretazione personale delle Sublimazioni Barocche, Roberta Faja pensa e realizza un corto “Un breve excursus che ripropone anche nel suo cortometraggio girato all'interno della cattedrale. Qui le forme del racconto diventano molteplici, non solo passione...una linea sottile che tocca qualcosa di più profondo, storie di morte, di donne tradite. La colonna sonora che stimola la visione è costituita soltanto da pensieri, voci castrate tra labbra serrate. Solo alla fine il coro di pensieri esploderà in maniera insolita dissolvendosi nella calma dell'universo”.

L’evento realizzato con la collaborazione dell’Arcidiocesi di Palermo nella persona di Mons. Filippo Sarullo Parroco della Cattedrale di Palermo e Direttore del Museo Diocesano di Palermo, con il patrocinio della SAMO Onlus di Palermo grazie alle donazioni del 5x1000 e dell’importanti partnership come quelle del Conservatorio Alessandro Scarlatti già Vincenzo Bellini di Palermo e il Conservatorio di Musica Arturo Toscanini di Ribera, con cui l’Officina Barocca Siciliana collabora attivamente da 3 anni sia con l’ausilio di borse di studio per le masterclass di perfezionamento musicale e sia mediante la partecipazione dei propri studenti ed ex studenti in qualità di musicisti d'orchestra e di Solisti. Una importante occasione di crescita e di confronto nell'ambito del repertorio barocco che quest'anno e la partecipazione di studenti di altri Conservatori. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.