Gelato & Pizza village, a Villa Tasca degustazioni e spettacoli per famiglie e amici

Al via Gelato & Pizza Village al Parco di Villa Tasca, in viale Regione Siciliana Sud Est, 397. La manifestazione offre ai palermitani, dal 21 al 25 luglio, un’occasione di stare insieme, in famiglia o con gli amici, per più ore.

Il ticket d’ingresso, con soli 10 euro, offre tanti spettacoli e quattro degustazioni (due di pizza e due di gelato) da sfruttare quando se ne ha voglia, anche in momenti diversi dalla serata. L’offerta è quella delle migliori pizzerie e gelaterie della città e la scelta del consumatore è libera, potrà degustare ciò che preferisce. I ticket possono essere acquistati all’ingresso del Village oppure sul sito www.exposicilyfood.com. L’organizzazione garantirà il mantenimento delle distanze di sicurezza, ai sensi delle norme anti-Covid.

Per gli "eroi" del settore medico-sanitario (medici, infermieri, operatori Oss e Osa, operatori del 118) l'ingresso al "Gelato & Pizza Village 2021" sarà gratuito. Verrà inoltre omaggiato un ticket degustazione. Un piccolo gesto per ringraziarli del difficile lavoro svolto per la comunità.

Maestri pizzaioli e maestri gelatieri avranno infine la possibilità di sfidarsi in due simpatici contest. Mercoledì 21 luglio, proprio nel giorno dell’inaugurazione, si svolgerà la seconda edizione del concorso per pizzaioli professionisti «Mediterranean Pizza Award». Sabato invece tocca al gelato, con la seconda edizione del concorso «Palermo Capitale del Gelato d’Autore». Un modo per dare risalto alla competenza e all’estro dei professionisti palermitani che hanno fatto di questi due prodotti così apprezzati a tavola un fiore all’occhiello della gastronomia cittadina.

Il programma della rassegna

Tutti i concerti, gli spettacoli, le degustazioni e le manifestazioni si terranno al Parco di Villa Tasca

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO: TRA PIZZA AWARD E PIAZZA SHOW

Ore 16: seconda edizione concorso per pizzaioli professionisti «Mediterranean Pizza Award»

Ore 17: inaugurazione e apertura Village

Ore 18: spettacoli e intrattenimento: Monsieur Barnaba con lo spettacolo «In valigia», comedy show (clown, giocoleria eccentrica); Jonathan Marquis con lo spettacolo «Equilibrio» (equilibrismo, giocoleria); Agata Leale con lo spettacolo «Eterea» (bolle di sapone)

Ore 19.30: premiazione del concorso «Mediterranean Pizza Award»

Ore 20.30: Taligalè in concerto

Ore 21.30: Ivan Fiore show

Ore 22: Stefano Piazza e la sua band in «Piazza Grande Show»

GIOVEDÌ 22 LUGLIO: TRIBUTO A VASCO, SI RIDE CON TOTI & TOTINO

Ore 17: apertura Village

Ore 18: spettacoli e intrattenimento: Monsieur Barnaba con lo spettacolo «In valigia», comedy show (clown, giocoleria eccentrica); Agata Leale (bolle di sapone)

Ore 19.30: Colpa del Blasco in concerto (band tributo Vasco Rossi)

Ore 21: Toti & Totino

Ore 22.30: Discoring ’80

VENERDÌ 23 LUGLIO: DITELO CON UN FIORE E CON I FUOCHI

Ore 17: apertura Village

Ore 18: spettacoli e intrattenimento: Monsieur Barnaba con lo spettacolo «In valigia», comedy show (clown, giocoleria eccentrica); Agata Leale (bolle di sapone); Salvo Lo Gerfo con lo spettacolo «È quasi magia» (magia ed equilibrismo)

Ore 20: Ivan Fiore show

Ore 21.30: Danza, Fuochi e Bolle sotto le stelle: Red One Duo con lo spettacolo «Petie» (danza aerea); Brida Luna con lo spettacolo «Il rito del fuoco» (danza col fuoco); Agata Leale con lo spettacolo «Eterea» (bolle di sapone)

SABATO 24 LUGLIO: GLI SHAKALAB DOPO IL GELATO D’AUTORE

Ore 17: apertura Village

Ore 17.30: seconda edizione del concorso «Palermo Capitale del Gelato d'Autore»

Ore 18: spettacoli e intrattenimento: Monsieur Barnaba con lo spettacolo «In valigia», comedy show (clown, giocoleria eccentrica); Jonathan Marquis con lo spettacolo «Equilibrio» (equilibrismo, giocoleria)

Ore 19.30: premiazione del concorso «Palermo Capitale del Gelato d'Autore»

Ore 20: Ivan Fiore Show

Ore 20.30: Taligalè in concerto

Ore 22: Shakalab in concerto

DOMENICA 25 LUGLIO: CLOSING CON SASÀ SALVAGGIO E MINUTELLA

Ore 17: apertura Village

Ore 18: spettacoli e intrattenimento: Monsieur Barnaba con lo spettacolo «In valigia», comedy show (clown, giocoleria eccentrica); Agata Leale con lo spettacolo «Eterea» (bolle di sapone)

Ore 19: Urban J Quintet feat. Alexandra Manduca in concerto

Ore 20: Ivan Fiore show

Ore 21: Sasà Salvaggio show in «Un’esplosione di Allegria»

Ore 22: Massimo Minutella e The Lab Orchestra in concerto

La presentazione del "Gelato & Pizza Village", martedì 20 luglio alle 17.30 , in programma sempre al Parco di Villa Tasca, sarà l’occasione per guardare al momento della ripartenza per il settore della ristorazione.

