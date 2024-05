Gaudium in corde: concerto per coro, organo e orchestra

Gaudium in Corde: Un Concerto per Coro, Organo e Orchestra a Palermo. Una serata di grande musica è in programma per celebrare la rinascita dell'organo a canne della Chiesa di San Giovanni Battista a Baida, Palermo. Il concerto intitolato "Gaudium in Corde" avrà luogo il 21 giugno 2024 alle ore 21:00 e promette di essere un evento imperdibile per gli amanti della musica sacra e classica.

L'inaugurazione dell'organo restaurato sarà accompagnata da un'esibizione del Coro Polifonico San Giovanni Battista, preparato con cura dal giovane violinista Benedetto Pillitteri. La direzione del concerto sarà affidata al maestro Ferraro Salvatore, una garanzia di eccellenza artistica.

La serata prevede un programma variegato e suggestivo con brani di Bach, Mozart e Frisina, che sapranno esaltare le sonorità del rinnovato strumento a canne. Il coro sarà affiancato da una formazione orchestrale di prestigio, con la partecipazione del soprano Sara Semilia, del tenore Pierluigi Mazzamuto, dell'oboista Dario Pillitteri e del violinista Vittorio Gucciardo.

L'ingresso al concerto è libero, offrendo a tutti la possibilità di partecipare a questa celebrazione della musica e della tradizione. Sarà un'occasione unica per ascoltare grandi composizioni eseguite in una cornice suggestiva, riscoprendo il suono maestoso dell'organo a canne che torna a risplendere nella chiesa di San Giovanni Battista. Non mancate a questo appuntamento con la bellezza e l'arte, un evento che promette di toccare i cuori di tutti i presenti con il suo "Gaudium in Corde".