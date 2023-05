L'epoca del Gattopardo rivive al Bosco della Ficuzza, pic nic in costume d'epoca sul prato della Reggia

Atmosfere ottocentesche alla regia di Ficuzza. L'associazione Bella Epoque organizza un pic nic ottocentesco alla regia di Ficuzza per giorno 28 maggio che si svolgerà dalle 10 alle 18. Sarà un momento speciale per rivivere i fasti delle corti ottocentesche siciliane in una location del tutto particolare per la sua posizione geografica e per la sorprendente bellezza della regia, perla dell'architettura siciliana che merita di essere riscoperta e valorizzata.

L'evento comprende un pic nic in costumi d'epoca sul prato antistante la regia allietato da passeggiate e danze che si svolgeranno sia all'aperto che all'interno della reggia dove i visitatori saranno accolti da figuranti in costume che li accompagneranno nella visita. Invitiamo tutti a venire a vivere con noi momenti emozionanti, romantici e di grande rilevanza culturale.