Una voce per Altofonte, casting al parco Robinson

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Martedì 23 luglio dalle 16.30 al parco Robinson ci saranno i casting di "Una voce per Altofonte", manifestazione organizzata dall’associazione No Stop Animation Aps, in collaborazione con Staff 27 e con il patrocinio del Comune.

Mercoledì 31 luglio la finalissima del concorso, alla sua prima edizione, dedicato ad Alberto Lo Presti.