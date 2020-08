Gara di agility, i nostri amici a quattro zampe tra salti e ostacoli a Cinisi

A chiusura del mese di Agosto, doppia serata dedicata allo sport e ai cani presso Cinisi: due gare in notturna riconosciute dallo CSEN per qualificarsi al campionato nazionale.

Presso gli spazi del Siino delle Rose, sponsor dell'evento, l'ASD Galaxia Canis organizza due gare in notturna il 28 e 29 Agosto. I binomi (conduttori e i loro amici a quattro zampe) gareggeranno per guadagnare punti importanti nella qualifica al campionato nazionale. L'evento, organizzato interamente all'aperto, sarà svolto nella piena sicurezza dei partecipanti e dei loro cagnolini.

L'agility, riconosciuto a livello internazionale come sport, permette non solo di tenersi in forma, ma anche di migliorare la socializzazione col proprio cane, senza contare che quest'ultimo avrà modo di divertirsi e sfogare tutta la sua vitalità. Appuntamento dunque il 28 e 29 Agosto, dalle 19:00 in poi, presso il Siino delle Rose.