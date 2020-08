Gangi non rinuncia alla Sagra della Spiga, una mostra per celebrarla

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una Sagra della Spiga in forma ridotta. Non poteva essere altrimenti considerato il dovuto rispetto delle norme anti Covid, in particolare quelle imposte sul distanziamento sociale ed il divieto di assembramenti. Così, quella che doveva essere la 56° edizione dell'evento più atteso dell'estate gangitana si trasforma in un omaggio alla lunga storia della Sagra.

Ieri è stato pubblicato sulla pagina Facebook della Pro Loco di Gangi, da sempre organizzatrice dell'evento, il video della tradizionale "vanniata da festa", quasi 40 mila persone raggiunte in poche ore, più di 7 mila interazioni e oltre 500 condivisioni, numeri che fanno comprendere quanto Gangi ed i gangitani siano legati alla loro Sagra. Sempre nella giornata di ieri si è celebrata la santa messa con benedizione e la successiva "spartenza" del Pane dei Burgisi mentre è in programma per sabato 8 agosto, alle 10, l'inaugurazione della mostra fotografica "Sulle orme della spiga, il corteo di Demetra ieri e oggi".

La mostra sarà allestita lungo corso Umberto I e rimarrà fruibile fino all'indomani, domenica 9 agosto, data in cui si chiuderà questo particolare omaggio alla Sagra della Spiga con l'esposizione, a partire dalle ore 10, delle tradizionali stravole allestite in viale delle Rimembranze IL CONTEST - SULLE ORME DELLA SPIGA In occasione della 56 Sagra della Spiga la Pro Loco di Gangi, attraverso un concorso fotografico, invita tutti coloro che hanno una foto personale legata all'evento a condividerla, dal 2 al 9 agosto, sulla pagina facebook dell'associazione, con l'hashtag #sagradellaspiga2020 . Verranno premiate le tre foto che riceveranno più #like entro le ore 17 del 9 agosto.