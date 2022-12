Gancio cielo: Dna Clepsydra di Francesco Cavaliere, 17 dicembre alle ore 18,30 alla Chiesa di San Giovanni Decollato. “Sono uno scriba parlante. La mia voce è una nuvola, la mia penna sibila”: così si descrive Francesco Cavaliere, artista visivo, scrittore e musicista. I suoi racconti sonori e composizioni musicali sono spesso integrati da elementi installativi e scenografici, e attingono dalla elaborata cosmologia personale che l’artista ha sviluppato in anni di attività. Nell’universo astratto e fantastico di sua invenzione abitano esseri metamorfici, animali, piante, pianeti, tracce, oggetti cosmici e fenomeni fisici che l’artista cataloga con rigore, e a cui dà voce.

Nel nuovo capitolo della saga Gancio Cielo, Francesco Cavaliere accompagna l3 lettor3/ascoltator3 lungo un viaggio di esplorazione della sua galassia attraverso una performance sonora basata sul libro d’artista Gancio Cielo: DNA Clepsydra. Ispirato dai bestiari e dalla criptobotanica medievale, dai libri-game di franchise pop come Pokémon quanto da realismo magico italiano e fantascienza anni 70, Gancio Cielo: DNA Clepsydra è stato pubblicato da NERO nel 2022. A seguito della performance l’artista presenterà il volume in una conversazione con il curatore Mattia Capelletti (Idioletta).

L’appuntamento, a cura di Mattia Capelletti, è parte della rassegna The Listeners, vincitrice del bando "Attività di spettacolo dal vivo nelle periferie" della Città di Torino. Sviluppato in collaborazione con Nero Editions, Associazione Dionysus e Fondazione Studio Rizoma, si inserisce all’interno di Wall of Sounds Festival di Palermo. Il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura.

Francesco Cavaliere è un artista visivo, scrittore e musicista, nato a Piombino nel 1980. Attualmente vive e lavora tra Berlino e Torino. Il suo lavoro si sviluppa in un’attività polimorfa che integra scrittura, suono, voce, disegno, scultura, che mirano nell’insieme a stimolare l’immaginazione, intraprendendo lunghi viaggi attraversati da presenze effimere. Scrive racconti sonori e composizioni musicali spesso integrati con elementi installativi e scenografici. The Listeners è una rete informale per la programmazione e realizzazione di eventi, progetti e servizi legati al mondo della musica, dell’arte contemporanea e dello spettacolo dal vivo, concentrandosi sulle pratiche transdisciplinari che utilizzano il suono come mezzo espressivo. Fondata a Torino nel 2022, la rete è attualmente composta da Almare, Cripta747 e Metamorfosi Notturne.

Fondata a Torino nel 2008 da giovani artisti e curatori, Cripta747 è un’organizzazione no profit a sostegno della produzione e diffusione della ricerca artistica contemporanea. L’associazione è nata con lo scopo di perseguire lo sviluppo e la valorizzazione culturale, promuovendo attività di produzione, scambio e cooperazione nel campo delle arti, della ricerca, delle attività sociali e delle risorse locali, umane e territoriali, organizzando mostre, workshops, talks, eventi, residenze e collaborazioni a lungo termine con organizzazioni locali, nazionali e internazionali.