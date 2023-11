Veronica Galletta e il suo "Pelleossa", Francesco Sole con il nuovo romanzo: i due scrittori nel weekend da Flaccovio Mondadori

Sono due libri profondamente diversi così come diversi sono gli autori: se la siracusana Veronica Galletta in "?????????" [Minimum Fax] cala i suoi personaggi in una Sicilia antica ma non così lontana come sembra, Francesco Sole con “Il segreto della donna più felice del mondo”[Sperling & Kupfer] ritorna con un romanzo poetico popolato da personaggi colmi di insicurezze, ma che alla fine riusciranno a ritrovarsi.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 30 novembre alle 18 al Bookstore Flaccovio Mondadori in via Roma 270/272; Veronica Galletta racconterà i suoi personaggi a Filippo Triolo: Paolino ha sette anni, è un semplice monello che per sfuggire alle angherie dei coetanei, entra nel giardino di Filippu, un uomo che vive isolato su una collina e passa il tempo a scolpire teste. Paolino e Filippu così si conosceranno, e il vecchio diventerà per il bambino amico e consigliere negli anni complessi che vanno dallo sbarco degli americani fino alle prime lotte per le terre. Con una lingua che mescola italiano e dialetto a creare un nuovo impasto, plastico e mimetico alla trama, Veronica Galletta racconterà un periodo della storia siciliana che è meno lontano di quanto appaia, con riferimenti alla tradizione letteraria isolana, nel solco dell’ambiguità fra reale e fantastico che ha caratterizzato i suoi romanzi precedenti.





Nata e cresciuta a Siracusa, Veronica ha trascorso parte dell'infanzia a Ozieri, in Sardegna e da anni vive a Livorno. È laureata in ingegneria civile idraulica e ha lavorato come ingegnere idraulico prima di intraprendere la carriera di scrittrice. Ha scritto numerosi racconti pubblicati su riviste e quotidiani. Con Le isole di Norman ha vinto nel 2020 il Premio campiello Opera Prima.



Venerdì 1 dicembre alle 18 sarà la volta del producer, autore e influencer modenese Francesco Sole che ritorna in libreria a distanza di meno di un anno da “La storia d’amore che ti cambierà la vita”, con il nuovo romanzo, “Il segreto della donna più felice del mondo”. Anche in questo caso sarà un volume sui sentimenti, veri o presunti. Un giorno Selene Vanni si sveglia e si rende conto di essere una donna «quasi felice». Non c'è niente di apparentemente sbagliato o fuori posto nella sua vita. Ha un compagno, Filippo, con cui convive da anni, e il lavoro che aveva sempre sognato di fare, nella libreria di famiglia. Eppure, in una mattina più complicata delle altre, è proprio quella parola innocua - quasi - a spalancarsi come un baratro davanti ai suoi occhi. Confusa e senza più punti di riferimento, Selene comincia a interrogarsi sul motivo di quella crisi inaspettata. Certo, ci sono le difficoltà economiche legate alla sua attività, e poi lo strano incontro con un uomo, Riccardo, che ha fatto improvvisamente cadere il confine tra la realtà e le fantasie.



Il “poeta del web” Francesco Sole (Modena, 1992) è un producer, autore, conduttore tv e influencer italiano. Ha esordito nel 2013, quando pubblica in rete una serie di cortometraggi che ottengono in breve tempo milioni di visualizzazioni. Nello stesso anno approda al mondo televisivo, conducendo il programma Tú sí que vales e portando con sé le migliaia di post-it che ormai ha prodotto. Ha pubblicato Stati d’animo su fogli di carta, Mollato cronico, Ti Voglio Bene, #TiAmo e L’aggiustacuori. Nel 2020 esce per Sperling and Kupfer Così è l'amore, nel 2021 L' amore ti trova sempre e nel 2022 La storia d'amore che ti cambierà la vita.