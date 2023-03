Al Conca d'Oro la Galleria delle illusioni: come tornare un po' bambini con gli inganni della percezione

Per chi desidera trascorrere alcune ore diverse dal solito divertendosi con amici o con la famiglia, tornando un po' bambini, c'è una bella novità che arriva a Palermo per la prima volta. Dall'8 al 19 marzo, infatti, il centro commerciale Conca d'Oro ospita una vera e propria "Galleria delle Illusioni" in cui è possibile sperimentare (gratuitamente) in prima persona una serie di illusioni ottiche e inganni della percezione.

Nel dettaglio, si tratta di diverse aree all'interno delle quali sono esposte tante illusioni ottiche differenti per un totale di 132 "giochi" a disposizione di tutti i visitatori del centro. Tra le attrazioni più divertenti c'è sicuramente quella della Sedia di Beuchet, un'illusione anamorfica provocata da una falsa prospettiva per la quale chi si siede sulla parte più distante appare molto piccolo rispetto alla sua reale dimensione.

Ci sono poi le illusioni grafiche installate su dei totem in cui vengono alternate illusioni statiche e dinamiche che fanno sembrare gli oggetti in movimento. E ancora, le illusioni musicali in cui immergersi semplicemente indossando delle cuffie e quelle in 3D. E' possibile infatti trovare diversi oggetti realizzati in 3D con i quali è possibile interagire e girare video con il proprio cellulare, in corrispondenza degli speciali adesivi situati in punti strategici appositamente calcolati per godere al meglio dell’effetto ottico.

I giochi sono sparsi tra i corridoi del centro commerciale e sono visitabili ogni giorno, dalle 9 alle 21, negli orari di apertura del centro. Mentre le aree che sono installate in piazza Fashion sono aperte ogni giorno, dalle 14 alle 20 e il sabato e la domenica anche dalle 11 alle 13.