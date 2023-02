Alla Galleria delle Vittorie fa ingresso la musica popolare brasiliana con il Fernando Fyaman duo

Sabato sera alla Galleria delle Vittorie con i ritmi della musica popolare brasiliana interpretata da Fernando Fyaman che, insieme a Fausto Riccobono, regalerà interpretazioni riarrangiate di grandi nomi della musica popolare brasiliana, come Gilberto Gil, Caetano Veloso, Djavan e Geronimo Santana tra gli altri.

Senza dimenticare inediti che portano la firma dello stesso Fyaman per far vivere agli spettatori un’esperienza gioiosa, vibrante, amorevole, in altre parole un'esperienza genuinamente brasiliana.