Arriva a Palermo Galactica, il festival di musica elettronica del Cocoricò di Riccione

Il format Galactica arriva a Palermo con una lineup stellare che include i migliori nomi della scena elettronica nazionale e internazionale. L'evento, una vera e propria maratona musicale di dodici ore, si terrà il primo giugno ai Cantieri Culturali alla Zisa, dove prenderà vita una nuova galassia formata da spettacoli ritmati da elettronica, tech-house, trance, Ebm.

L’edizione estiva del Galactica Festival promette fuoco e fiamme. Il format, ideato dallo storico club Cocoricò di Riccione, porta in giro per l’Italia e per il mondo emozionanti show di musica elettronica con i migliori artisti della scena mondiale. In questo caso è ospitato dall’Unlocked Music Festival nell’ambito del progetto “Musica e Legalità”, nato per sensibilizzare i giovani su temi sociali importanti come il contrasto alle tossicodipendenze e alla violenza di genere attraverso il potere comunicativo della musica. La voce della manifestazione sarà il palermitano Davide Riotta in arte Davidino.

Tra i nomi più attesi dell’edizione siciliana figurano una rosa di artiste di altissimo livello, tra cui Amelie Lens, la potente ed ipnotica dj-producer belga regina indiscussa della techno famosa per l’intensità dei suoi live set e già protagonista di edizioni del Tomorrowland; Indira Paganotto, iconica artista spagnola, nota per il suo stile unico che mescola sonorità psy e ritmi crescenti, che ha realizzato un dj set per la tribù della MotoGP facendo ballare sul podio Bagnaia, Marquez e Bezzecchi.

Ad arricchire il cartellone ci sarà il duo italiano 999999999 (Nine Times Nine), conosciuto per la loro coerenza nelle produzioni e l’influenza degli anni Novanta. Anche gli Ankkh, un altro duo italiano, porteranno il loro background artistico e performance cariche di riferimenti hyper pop e cyberpunk. Dyen, DJ e produttore di Rotterdam, sarà presente con i suoi set a 140 bpm, mentre Mattia Trani, giovane promessa dell’elettronica italiana, rappresenterà il talento emergente. E ancora Sara Landry affermata DJ e ingegnere del suono, Kiki Feel, con il suo stile surreale. Uno degli ospiti più attesi è Massimo Tomasino, lighting designer di fama internazionale, nel mondo di concerti dal vivo e tournée di livello mondiale. I biglietti sono disponibili online sul sito del festival e tramite la piattaforma TicketSms oltre che direttamente al botteghino dell'area festival.

Oltre all'enorme area parterre è stata sviluppata un'area pit gold per accogliere un numero limitato di persone in una posizione privilegiata e con servizi dedicati. Altrettanto importanti sono le aree dedicate al 4 punti food con offerta diversificata e 5 punti bar (cocktail bar e zone dedicate alla birra), senza dimenticare le zone di riposo e relax, essenziali poiché l’evento inizia a mezzogiorno e finisce intorno a mezzanotte. Servizi igienici facilmente raggiungibili da ogni punto del parterre e del pit gold.

Dodici ore di maratona dove, attraverso il linguaggio universale della musica, saranno affrontati temi legati al contrasto alle dipendenze di ogni tipo, dalle sostanze stupefacenti all'alcol e alle droghe, alla salute. I contenuti proposti utilizzano, rispetto ai tradizionali luoghi istituzionali, un contesto più “leggero” e informale legato alla musica e all’intrattenimento.

I temi affrontati

Cyber bullismo: il cyber bullismo puo? coinvolgere soggetti di ogni età e sesso. Il rischio di incontrare, virtualmente, forme di violenza è ormai una pratica giornaliera. La soluzione è semplicemente una. Parlarne, affrontare la questione con chi ci sta vicino e risolverla insieme a loro.

Revenge porn: l’anno scorso più di 2 milioni di italiani sono stati vittime di revenge porn, 14 milioni di italiani hanno visto immagini legate al revenge porn. Sono dati sconcertanti se consideriamo che tutto questo è un omicidio della propria sessualità. Rubare la sessualità o l’intimità di una persona a sua insaputa è davvero una pratica indegna. Esistono tante forme per esprimere la propria sessualità o la voglia di eccesso dal punto di vista sessuale, basterebbe dare un’occhiata a un antico testo indiano sul comportamento sessuale umano, ampiamente considerato come l'opera più importante sull’amore: il kamasutra, che sostiene che chi pratica il revenge porn non ama, semplicemente uccide la sessualità

Lotta alle dipendenze e abuso di sostanze stupefacenti: recenti ricerche hanno dimostrato che una serie complessa di fattori fra cui l’isolamento, il senso di incertezza e l’angoscia dei genitori hanno un impatto sulla salute mentale dei più giovani. In particolare, si è visto un peggioramento nella qualità del sonno e maggiori difficoltà di concentrazione nei più piccoli, mentre tra gli adolescenti si è potuto assistere ad un aumento dei sintomi depressivi. Il bisogno di alleviare l’umore, inoltre, ha fatto si? che aumentassero alcune dipendenze comportamentali come quelle dall’alcool e dalle sostanze stupefacenti. L’obiettivo è quello di concentrare l’attenzione sulla riduzione del rischio di entrare in un vortice di dipendenza che a lungo andare comprometterebbe la salute di ogni soggetto coinvolto.

La line up