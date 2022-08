Cefalù, la mostra con le trenta "Meravglie del mare" di Gaetano Barbarotto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nuova tappa siciliana a Cefalù, dal 13 al 22 agosto, per “Meraviglie del mare”, con le nuove opere che l’artista palermitano Gaetano Barbarotto dedica al pianeta blu. E’ un tema dalle molte sfaccettature, un universo fatto di silenzi e di colori brillanti, un ritorno alle origini della vita declinato in allegoria: uno spunto per riflettere sulla frenesia, sulle contrapposizioni, le barriere e i confini che soffocano la società di oggi.