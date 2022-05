Futsal all star game, le stelle del calcio a 5 siciliano si sfidano al PalaCus

Torna alla ribalta uno dei più grandi eventi siciliani di calcio a 5, ovvero il Futsal all star game 2022. Ingresso gratuito per "la partita delle stelle" che vedrà di fronte due rappresentative, quella della Sicilia orientale e quella della Sicilia occidentale. L’evento, giunto alla seconda edizione, è in programma domenica 5 giugno 2022, ore 16, presso il PalaCus, all’interno della cittadella universitaria di via Altofonte 80. Due compagini di prestigio formate da giocatori che militano in ambito nazionale e regionale, allenate da quattro tecnici che in questa stagione hanno ottenuto risultati sportivi di rilievo. Il Futsal all star game 2022 è patrocinato dalla Lega nazionale dilettanti Sicilia e dal Cs Palermo. Media partner è invece la storica Radio in. Tutte le info sull’evento nella pagina Facebook di FutsalSicilia.