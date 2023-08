Salinas, dalle visite in notturna alle collezioni alla performance omaggio al libro "Come d'aria"

Un racconto di straordinaria forza e verità, in cui ogni istante vissuto è offerto al lettore e allo spettatore come un dono alla vita. Al Museo Archeologico Salinas sabato 2 settembre alle 20.30 per Fuori Orario, un appuntamento molto particolare dedicato al libro di Ada D’Adamo vincitore del Premio Strega.

“Come D’Aria” è una performance ideata da Serena Ganci e Daniela Macaluso. E’ la storia di Ada e Daria, due donne, madre e figlia. È il racconto della nascita e dei primi anni di Daria affetta da una grave malformazione congenita e della scoperta di un tumore da parte di Ada, dell’inizio delle cure. Un viaggio tra musica e parole, che si muovono leggere al ritmo di una danza. Canzoni che si fanno materia insieme alle parole dolenti, lucide, appassionate, vere, di Ada e Daria, della loro storia, del loro cercarsi nonostante la tempesta.

“Ci siamo immerse in questo testo - racconta Serena Ganci - e abbiamo scoperto un mondo dentro il libro, una vera e propria invasione emotiva. E qui parole e canto vanno in parallelo per incontrarsi. L’autore di un libro può impiegare 200 pagine a raccontare una storia. Una canzone ha solo 2 minuti, e in questo recital la voce di una donna appartiene a tutte le donne, madri, figlie”. Un omaggio all’incontro tra corpi, al loro incontrarsi, alla paura di perdersi e non potersi più toccare, alla loro fragilità e al bisogno di dare una voce a questa fragilità.

Alle 21 e alle 22, gli operatori CoopCulture guideranno i visitatori alla scoperta delle collezioni del museo. Una vera immersione in notturna tra i reperti, cercando di ricucire scavi e scoperte legate all’anima più autentica di un’isola dove ogni sasso ha una sua storia da raccontare. Il recital è gratuito. La visita guidata costa 10 euro (con calice di vino) oppure 7 euro (senza). Gratuita under 12 anni. www.coopculture.it.

Fuori Orario è un progetto costruito per il Salinas da CoopCulture, che cura i servizi aggiuntivi del museo, in stretta collaborazione con il Teatro Biondo, il Conservatorio Scarlatti e altre istituzioni culturali della città: il museo fino al 9 settembre resterà aperto in notturna, e ospiterà concerti, incontri, presentazioni di libri, e alcune speciali visite alla collezione archeologica.