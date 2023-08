Visite in notturna con Fuori Orario, Metamorfosi solo concert di Filippo Portera al Salinas

Venerdì sera al Museo archeologico Salinas con Fuori Orario. Alle 20,30 un concerto in chiave jazz che rende omaggio alle narrazioni mitologiche greco-romane e alle leggende siciliane. Nasce dal progetto discografico Metamorfosi presentato su RaiRadio3, il solo concert omonimo di Filippo Portera per flauto traverso, soprano sax, alto sax e clarinetto basso. Sedici racconti in musica ispiratia “Le Metamorfosi” di Ovidio (Aracne edizioni).I miti e le leggende che Portera ha scelto di raccontare sono diversi e affascinanti, come Narciso, Eco, Pigmalione, Atalanta, Aracne, Ercole il più grande fra tutti i super eroi e poi Medea, Il re Mida, Pitagora, Scilla, Cariddi, Icaro, Perseo, Circe, Persefone, ognuno di loro con una morale ed un messaggio importante da trasmettere, in grado di “tradurre in suoni il concetto del non limite e della valicabilità di ogni confine”

Alle 21 e alle 22, gli operatori CoopCulture guideranno i visitatori alla scoperta delle collezioni del museo.Una vera immersione in notturna tra i reperti, cercando di ricucire scavi e scoperte legate all’anima più autentica di un’isola dove ogni sasso ha una sua storia da raccontare. Il concerto è gratuito. La visita guidata costa 10 euro (con calice di vino) oppure 7 euro (senza). Gratuito under 12 anni. www.coopculture.it. Fuori Orario è un progetto costruito da CoopCulture, che cura i servizi aggiuntivi del Salinas, in stretta collaborazione con il Teatro Biondo, il Conservatorio Scarlatti e altre istituzioni culturali della città: il museo fino al 9 settembre resterà apertoin notturna, e ospiterà concerti, incontri, presentazioni di libri, e alcunespeciali visite alla collezione archeologica (ancheil 25 agosto).