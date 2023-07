Fuori orario, l'estate al Salinas continua con il concerto di Giorgia Meli e Sergio La Viola

Alcuni incontri sono a ingresso libero, per gli spettacoli e le visite didattiche è previsto un ticket

Prosegue la rassegna Fuori Orario nata dalla stretta collaborazione tra CoopCulture e il Teatro Biondo, il Conservatorio Scarlatti e altre istituzioni culturali della città. Venerdì 4 agosto l’antico chiostro del Museo archeologico Salinas ospiterà un interessante appuntamento musicale che coinvolge la cantante Giorgia Meli in duo con il chitarrista Sergio La Viola. Lui chitarrista eclettico, estroso e dalla grande creatività, lei cantante ed interprete elegante e appassionata. Insieme daranno vita ad un concerto eterogeneo, minimalista ma brioso toccando i repertori della musica italiana, brasiliana e del jazz americano.

Giorgia Meli ha iniziato i suoi studi musicali a Palermo, sua città d’origine. Già da bambina si è appassiona allo studio del pianoforte classico e presto anche a quello del canto. Ha frequentato numerosi workshop tenuti da musicisti di fama internazionale tra i quali Bobby McFerrin, Norma Winstone, Mark Murphy, Sheila Jordan. Dopo aver fatto parte del gruppo vocale dei “Duke Ellington singers” del noto vibrafonista Enzo Randisi, nel 2004 ha creato lo “Swanee String Quartet”, dedicato alle musiche di George Gershwin con arrangiamenti originali del compositore Mario Modestini con il quale, dal 2003, vanta una stretta collaborazione. Ha da poco intrapreso lo studio del violoncello, strumento da sempre amato, e da qualche anno si è riavvicinata al pianoforte, ormai fondamentale compagno di viaggio durante la scrittura e i concerti. Dal 2004 è docente di canto moderno presso l’associazione Kandinskij e presso la scuola Gattuso di Palermo.

Sergio La Viola, invece, è cresciuto a Palermo ma di origini lucano-nicaraguensi; ha frequentato numerosi workshop tenuti da: Jim Hall, John Scofield, Kurt Rosenwinkel, Guinga, Oregon, Buster Williams, Enrico Rava, Paolo Fresu. Ha suonato tra gli altri con: Cellorhythmics, Ares Tavolazzi, Gianluca Petrella, Karl Potter.Si è esibito in Norvegia, Germania, UK, Scozia sui palchi di alcuni dei più importanti Jazz Festival. Ha composto la colonna sonora del film “Donme instanbul. Fragments of Change” di Jacopo Mario Gandolfi che si è aggiudicato il secondo premio all’Antakya Film Festival e i premi come Miglior Documentario e Miglior Colonna Sonora al “A corto di idee Film Festival” di Specchia.

Fuori Orario è un progetto costruito da CoopCulture, che cura i servizi aggiuntivi del Salinas: per la rassegna il museo resterà aperto fino a mezzanotte, e ospiterà concerti, incontri, presentazioni di libri, e alcune speciali visite alla collezione archeologica (l’11, 18 e 25 agosto). Alla fine del concerto e della visita guidata alle collezioni del museo, ci sarà sempre il piacere di un calice di vino ai tavoli del Café Culture. Alcuni incontri sono a ingresso libero, per gli spettacoli e le visite didattiche è previsto un ticket su www.coopculture.it