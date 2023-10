Funzione Calvino, in un convegno internazionale 15 proposte per il terzo millennio

Per celebrare il centenario della nascita di Italo Calvino (1923-2023), dal 29 al 30 novembre, a partire dalle ore 15, si svolgerà presso la Sala Lanza dell’Orto Botanico dell’Università di Palermo, in Via Lincoln n. 2, il Convegno internazionale di studi “Funzione Calvino. 15 proposte per il III millennio”.

L’iniziativa - organizzata dal Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio fisico e della Formazione, in collaborazione con alcune prestigiose realtà nazionali (Adi, Mod, Centro siciliano Sturzo) - intende fare il punto sulla poliedrica figura dello scrittore ligure, inteso come “fondatore di discorsività”. Calvino può essere infatti considerato fra quegli autori del ‘900 che hanno prodotto "la possibilità e la regola di formazione di altri testi» e, dunque, «una possibilità indefinita del discorso".

La funzione esercitata dallo scrittore nel panorama culturale novecentesco, così come nel vasto orizzonte dell’arte contemporanea, sarà al centro di un dibattito critico che coinvolgerà personalità del mondo della cultura e delle istituzioni nell’ottica del fecondo intreccio fra i diversi campi del sapere, dalla letteratura alla traduttologia, dalla semiologia alle arti visive. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.