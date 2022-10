Funghi fest torna a Castelbuono, appuntamento dedicato alle eccellenze gastronomiche madonite

Tutto pronto per la sedicesima edizione del Funghi Fest che torna a Castelbuono, dal 21 al 23 ottobre, con un calendario ricco di appuntamenti dedicati alle eccellenze gastronomiche madonite, ma con un unico filo conduttore, il principe del bosco: il fungo. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Promo Madonie, guidata dal Presidente Jhonny Lagrua, con il patrocinio del Comune di Castelbuono, del Parco delle Madonie e dall’Assessorato al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo della Regione Siciliana.

“Il Funghi Fest è diventato ormai un appuntamento di grande richiamo turistico tra gli eventi enogastronomici più conosciuti ed apprezzati della Regione Siciliana - afferma Lagrua - come di consueto ci stiamo attrezzando per accogliere al meglio le migliaia di visitatori e di appassionati del fungo e della buona cucina che ogni anno raggiungono Castelbuono per il fughi fest”.

Numerose le aziende del territorio presenti al festival con i loro prodotti di eccellenza a Km 0, per vivere fino in fondo questo coinvolgente viaggio sensoriale tra il gusto e le tradizioni madonite. Ampio spazio anche ai manufatti siciliani con gli stand espositivi dedicati agli artigiani madoniti. Ricco anche il programma degli eventi collaterali: si potrà partecipare ad interessanti conferenze, convegni, mostre, escursioni alla scoperta del territorio e del Parco delle Madonie e visite alla scoperta dei tesori di cui è ricca la cittadina medievale che fu la Capitale della nobile famiglia dei Ventimiglia.

Assolutamente da visitare il Museo Civico del Castello dei Ventimiglia, simbolo della Città e custode delle Sacre reliquie della Patrona Sant’Anna, il Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo” con l’immancabile mostra micologica e con le sue innumerevoli collezioni naturalistiche nella suggestiva sede del chiostro di San Francesco in cui è possibile visitare anche il mausoleo dei Ventimiglia Principi di Castelbuono. Ad arricchire ulteriormente il festival gli spettacoli, i concerti, gli artisti di strada, i gruppi folk, le street band e tante altre coinvolgenti attrazioni. “Castelbuono con Funghi Fest apre le porte - conclude Lagrua - per accogliere i visitatori, tra arte, tradizioni, cultura, gusto e natura”.