Il fumetto che si tocca e si ascolta: in piazza la presentazione di Eugenio, anche per non vedenti

Venerdì 31 maggio sarà presentato a Palermo il fumetto EUGenio, con protagonista un folletto che illustra ai giovani i programmi comunitari. Un fumetto particolare, perché oltre che essere stampato, è anche disponibile in versione tattile in Braille e in versione audio, grazie alla collaborazione fra Associazione InformaGiovani e Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti.

Il fumetto sarà presentato nell'ambito dell'iniziativa "European Young Multipliers" che si svolgerà in piazza Verdi davanti il Teatro Massimo, dalle 9 alle 17 e che si svolge col patrocinio del Comune di Palermo e della Presidenza della Regione. Il fumetto serve a introdurre i giovani e le giovani lettrici al mondo dei programmi e delle iniziative europee, il tutto contenuto in una Guida online anch'essa accessibile in formato visuale e audio, in ben 34 diverse lingue europee e non.

La guida e il fumetto sono stati realizzati nell'ambito del programma annuale della rete di organizzazioni giovanili IGNet, coordinata dall'associazione palermitana InformaGiovani. I disegni sono stati fatti dalla Scuola del fumetto di Palermo, mentre le versioni audio e Braille a cura dell'Unione dei ciechi.