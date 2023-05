"Fuggitivi e fuggiaschi”, la mostra personale di Alessio Grillo da Tèco

Fuggitivi e Fuggiaschi, mostra personale di Alessio Grillo, un corpus di illustrazioni sull'amore che fugge. Inaugurazione sabato 27 maggio da Tèco, in via Garibaldi 68, dalle 10 alle 14, ad ingresso. "Siamo fuggitivi e fuggiaschi. Rincorriamo l'amore e poi lo rifuggiamo, corriamo verso e scappiamo da ciò che desideriamo, per debolezza o per paura del cambiamento", dice Alessio Grillo.

L'artista catanese spiega così il titolo ed il senso della sua nuova personale. Un itinerario visuale che descrive l’amore nelle sue molteplici manifestazioni, un caleidoscopio grafico che ne interpreta le molteplici sfaccettature attraverso un tratto grafico immediatamente riconoscibile, leggero ma poeticamente denso. C’è la ricerca e la perdita, l’attrazione e la nostalgia, il ricordo e la sublimazione. Simbolo, ovvero metafora dell’eterno sentimento, il cuore è il comune denominatore delle sue opere. Muscolo e luogo pulsante di amore e di vita, il cuore è isola salvifica o patria di tormenti, con cui ognuno dei protagonisti rappresentati intrattiene un rapporto autentico ed esclusivo; è crocevia universale verso cui tutto l’umano, in un movimento d’incessante andirivieni, ineluttabilmente converge. E l'amore, che in esso riposa, è sentimento purpureo di conquista o di resa che, unendo sublime e infinito, ci permette di essere vivi e garantisce l'eternità.

Alessio Grillo, artista versatile che spazia dall'illustrazione alla pittura, passando per la fotografia, è laureato in graphic design presso l'Accademia delle Belle arti di Catania, con una tesi sui libri messi all'Indice dall'Opus Dei che gli ha dato l'opportunità di intervistare grandi nomi della letteratura italiana, quali Camilleri, Augias, Alberoni. illustratore freelance, in costante sperimentazione di nuove tecniche di lavoro, ha già all’attivo diverse esposizioni in atelier siciliani e collaborazioni con case editrici. La più recente è una pubblicazione per bambini dal titolo "Il gatto Geremia", edito da Algra.