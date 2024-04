"From Bach to Jazz": musica al Politeama con Paolo Fresu, Daniele Di Bonaventura e Alberto Martini

“From Bach to Jazz” è l’evento speciale che viene presentato in anteprima a Palermo nel corso della stagione 2023-2024 della Foss in scena venerdì (19 aprile) alle 21 e sabato (20 aprile) alle 17.30. Una nuova produzione che è stata commissionata dalla Sovraintendenza dell’Orchestra Sinfonica Siciliana.

Sul palco del Politeama Garibaldi il trombettista sardo Paolo Fresu che sabato sarà accompagnato anche dal bandoneista marchigiano Daniele Di Bonaventura con Alberto Martini primo violino concertatore. Due concerti con due programmi leggermente diversi che proporranno un viaggio musicale capace di spaziare dal repertorio barocco a pagine contemporanee la cui bussola è la musica di Bach e le libere improvvisazioni estemporanee proprie del mondo jazzistico nonché un incontro sul filo dell’intimismo e di un fecondo interplay, fra jazz, tango, richiami alla tradizione sarda, musica sacra e operistica con la straordinaria partecipazione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana che renderà magico il tema. Il programma prevede musiche di Bach, Colombo, Di Bonaventura, Händel, Monteverdi, Fresu, Veracini, Caine, Vivaldi.

Biglietti per l’evento speciale: € 35 platea; € 25 palco; € 20 anfiteatro (riduzioni per abbonati 2023/24, docenti, convenzioni e del 50% per studenti, under 16 + accompagnatore, ipovedenti e diversamente abili con necessità di accompagnatore) presso il Botteghino del Politeama o online su Vivaticket.