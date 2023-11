"Freddie Mercury memorial day" al teatro Jolly con i Good Company

Saranno le note indimenticabili di "Bohemian Rapsody", canzone simbolo dei Queen,inserita da critici e da sondaggi popolari tra le canzoni migliori di tutti tempi della band internazionale che ha venduto circa 300 milioni di dischi nel mondo, a risuonare venerdì 17 novembre alle 21, al Teatro Jolly a Palermo. L'evento celebrativo " Freddie Mercury Memorial Day", popolare show che da anni viene portato in scena con successo dai Good Company, sarà protagonista del secondo appuntamento della rassegna "Hall Of Rocks" organizzata da Fire Ants.

Manfredi Crisà, Giuseppe Pitarresi e Anna Abbate, il nucleo della Fire Ants, organizzazione di spettacoli ed eventi che, seppure di recente formazione, vanta varie esperienze pregresse nel mondo dello spettacolo, portano sui palchi show sempre più complessi ed elaborati con crescente apprezzamento e riscontro da parte del pubblico, fino alla decisione di definirsi ufficialmente come unico organico indipendente. Lo storico frontman dei Queen verrà celebrato dai Good Company attraverso un percorso musicale composto dai brani da lui firmati, videoproiezioni, narrazioni e testimonianze di persone che ne hanno direttamente ammirato l'opera d'arte più grande: la sua vita.

I Good Company con Simone Rosselli, voce, Carmelo Mandalà,chitarra,Gianni Varrica,organo, pianoforte, sintetizzatore, Massimo Provenzano, basso e Samuele Mollisi, batteria, suoneranno una carrellata di classici da cantare e da ballare come Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now, We Will Rock You, The Show Must Go On, We Are The Champions, I Want To Break Free, Innuendo, Love Of My Life, Another One Bites The Dust. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Tickettando e al botteghino del Teatro Jolly (via Domenico Costantino, 54 Palermo).