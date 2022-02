Letterio canta "The voice" a modo suo: tributo a Frank Sinatra al Teatro Golden

Tributo a uno dei più grandi artisti della storia della musica, meglio conosciuto come "The voice". Letterio Lombardo omaggerà Frank Sinatra con 23 brani in programma da "New York New York", "Strangers in the night", " My way", "I've got you under my skin", "Fly me to the moon", "That's life" e tanti altri, eseguite da una band di 6 eccezionali elementi d'orchestra.

Durante lo spettacolo verranno raccontati fatti ed aneddoti sulla vita di Frank Sinatra, partendo proprio da Lercara Friddi in provincia di Palermo dove era nato il padre. Un coro di giovani salirà sul palco per interpretare con un'ensemble "High Hopes".

L'evento sarà presentato dalla bellissima Margherita Bonura, che canterà insieme a Letterio il famoso duetto "Something stupid". Il contesto del teatro "Golden" renderà sicuramente la performance indimenticabile.