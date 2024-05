Project in jazz tribute, Cocò Gulotta ripropone tutto il meglio di Franco Battiato al Miles Davis

Cantautore tra i più influenti in Italia, apprezzato per la varietà di stili musicali che ha approfondito e combinato tra loro, dopo l'iniziale fase di musica leggera della seconda metà degli anni sessanta è passato al rock progressivo e all'avanguardia colta nel decennio seguente, con diversi lavori considerati importanti anche all'estero. Successivamente si è allontanato dalla musica sperimentale ed è passato ad un personale pop d'autore che ha iniziato a farlo conoscere al grande pubblico (in particolare nel 1981 con La voce del padrone, suo apice anche di vendite), con testi criptici e citazionistici, musiche con influenze new wave e la presenza di incursioni classiche negli arrangiamenti. Artista di grande cultura e pensiero filosofico ha spaziato anche nella pittura e nel cinema. Benny Amoroso ne vuole omaggiare l’opera con un progetto in chiave jazz a lui dedicato. Cocò Gulotta (voce) , Benny Amoroso (arrangiamenti, tromba), Joe Costantino (piano), Giacomo Bertuglia (basso), Maurizio Gula (batteria). Appuntamento il 10 maggio alle 21,30 al Miles Davis.