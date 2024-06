La Tonnara Bordonaro inaugura la stagione estiva: aperitivo con l'artista Francesco Toraldo

Colori vibranti, pennellate energiche, opere che catturano l’anima del mare in movimento e l’ebbrezza della vela. È l’essenza dell’arte di Francesco Toraldo che, venerdì 21 giugno, sarà ospite d’eccezione alla Tonnara Bordonaro di Palermo, dove dalle ore 19 è in programma un aperitivo con l’artista.

L’incontro, in sinergia con il "Centro d'arte Raffaello" che vede alla direzione artistica Sabrina Di Gesaro, apre la programmazione estiva negli spazi dell’antica struttura in piazza Bordonaro 9, nella borgata marinara di Vergine Maria. Intervistato dalla giornalista Marianna La Barbera, il Maestro originario di Catanzaro incontrerà il pubblico per approfondire la sua poetica e il suo percorso artistico.

Una straordinaria opportunità per immergersi nel mondo di Francesco Toraldo, dove barche e vele sono protagoniste assolute. Simboli di libertà, diventano metafore della dimensione interiore, invitando l’osservatore a compiere un viaggio immaginario alla scoperta delle profondità dell’animo umano.

Maestro del colore, crea accostamenti cromatici vibranti e densi di emozione, trasmettendo la passione viscerale per il mare e la vela.

Le opere in esposizione alla Tonnara sono uniche, acrilici e oli su tela, che ritraggono diversi soggetti: non solo vele ma anche sassofonisti, volti di clown, paesaggi. L’incontro con l’artista, che prevede un ingresso gratuito, sarà preceduto da una visita ai locali della Tonnara, con vista mozzafiato sul mare.

Ad allietare l’incontro con il pubblico, anche l’accompagnamento musicale a cura del sassofonista Gerardo Vitale, con il dj set di Tony Tonè, tra deep house e tropical house.

Non a caso, tra le passioni ritratte nelle opere di Francesco Toraldo figurano proprio la musica jazz e il sassofono. Gerardo Vitale, tra i sassofonisti più apprezzati di Palermo, proporrà un repertorio chill out e lounge. Il giorno successivo, sabato 22 giugno, le opere di Francesco Toraldo saranno esposte al “Centro d’arte Raffaello", in via Emanuele Notarbartolo 9/E a Palermo, dove rimarranno fino al prossimo 6 luglio.