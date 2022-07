Francesco Rizzuto e "Il vigile palermitano" al Palermo non scema festival dell'Agricantus

Sabato 23 luglio alle ore 21.30 al “Palermo Non Scema Festival” - salotto culturale allestito dal Teatro Agricantus allestito dal Teatro Agricantus di Palermo in via XX Settembre nel tratto compreso tra via Giuseppe La Farina e piazza Goffredo Mameli - prende il via la sezione Open Source Comedy che, rivolgendosi soprattutto ai più giovani, mette insieme artisti che rivisitano il mondo della comicità attingendo di volta in volta dal cabaret, dal varietà e dalla Stand-Up comedy.

Il primo appuntamento, organizzato in collaborazione con Tramp Management, vedrà in scena Francesco Rizzuto con il ben collaudato “Vigile palermitano”, personaggio con il quale l'artista ha già collezionato grandi successi, come al Festival nazionale del Cabaret e al Champions league del cabaret.

Si tratta di uno spettacolo ricco di battute e gag che coinvolge attivamente il pubblico di ogni età, e durante il quale Rizzuto racconterà del suo ambiente familiare e, ovviamente, della Sicilia, contenitore e contenuto dello show: un viaggio tra le vie della tanto caotica quanto stupenda Palermo, dove le regole sono spesso un optional e il modo di guidare ha del folkloristico.