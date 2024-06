Francesco Guaiana inaugura il quarto capitolo di Pietra Lunare alla Fabbrica 102

Sarà Francesco Guaiana a inaugurare il quarto capitolo della rassegna Pietra Lunare alla Fabbrica 102, nata con l’intento di raccogliere il pubblico e gli artisti di Palermo che credono in una creatività senza confini e che hanno voglia di incontrarsi per scambiarsi idee, esperienze e progetti.

Il 10 giugno presenterà "Clouds in motion", una performance che prevede l'esecuzione di diverse composizioni ispirate al tema delle nuvole in movimento, in gran parte composte durante una residenza artistica a Parigi. Il repertorio prevede momenti di improvvisazione estemporanea e contiene elementi in bilico tra il minimalismo e il jazz contemporaneo.