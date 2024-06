Francesca Albanese a Villa Filippina, la relatrice speciale Onu presenta il libro "J'Accuse"

Incontro pubblico sui Territori palestinesi occupati con Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni unite nel Parco Villa Filippina. Lunedì 24 giugno 2024, dalle 18, con lei dialogheranno Amal Khayal, responsabile per la Striscia di Gaza del Ciss, e Marta Bellingreri, giornalista freelance.



L’incontro, centrato sulla situazione dei diritti umani a Gaza e in tutta la Palestina, sarà l’occasione per presentare “J'Accuse” (di F. Albanese e C. Elia, edito da Fuori Scena; chi volesse potrà acquistarlo in loco), opera che raccoglie il lavoro svolto da Francesca Albanese sui Territori palestinesi, occupati da Israele dal 1967, e confluito in tre rapporti internazionali. L’ultimo di questi, “Anatomia di un genocidio”, è stato presentato da F. Albanese il 25 marzo 2024 al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni unite.



Organizzazione di Amnesty International Sicilia, Arci Palermo, Assopace Palestina, Booq, CISS Cooperazione Internazionale Sud Sud, Maldusa, Mediterranea Saving Humans. Ingresso libero.