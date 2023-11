Le fotografie come rito di passaggio, il talk a cura di CollettivoF

Siamo arrivati all’ultimo appuntamento del 2023. Sabato 11 novembre, alle ore 16.30, il Collettivof vi attende numerosi al Talk dal titolo Le fotografie come rito di passaggio. L’incontro si svolgerà nell’ambito della mostra fotografica di Massimiliano Gaglio Coumba Freida, dedicata ad un particolare Carnevale che si svolge tra i paesi della Valle del Gran San Bernardo. Si tratta di un Carnevale sui generis, in cui si rievoca il tragico passaggio delle truppe napoleoniche, avvenuto nel maggio del 1800.

Ospiti, per l’occasione, l’antropologo Stefano Montes dell’Università di Palermo e il fumettista Gianluca Gugliotta. Quest’ultimo, in dialogo con Stefano Montes, Massimiliano Gaglio (autore della mostra) e Anna Fici (Collettifof), realizzerà in estemporanea dei disegni ispirati alle fotografie. Il talk avverrà nello spazio antistante la Chiesa di San Crispino e Crispiniano attigue alla Biblioteca Comunale di Casa Professa. Per via della sopravvenuta ora solare, è gradita la puntualità.