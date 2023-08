"La foto del turista", all'isola pedonale dell'Agricantus lo spettacolo con Vincenzo Volo e Giovanna Criscuolo

Venerdì 11 agosto, alle 21.30, per la XXVI edizione del “Palermo Non Scema Festival”, la stagione estiva che il Teatro Agricantus di Palermo organizza nell'isola pedonale di via XX Settembre, l'attrice catanese Giovanna Criscuolo e l'attore nisseno Vincenzo Volo sono i protagonisti de “La foto del turista” regia di Federico Magnano San Lio e con le musiche di Flavio Cangialosi, quarto spettacolo della rassegna dedicata al teatro al femminile “Come dice lei”, a cura di Gaia Vitanza.

“La foto del turista” è un atto unico per due attori, che coniuga felicemente il disegno comico con un’atmosfera intensa. La situazione viene generata da un “incidente” di percorso e racconta, con una scrittura divertente a tratti surreale, la storia di due personaggi, un uomo ed una donna, che parlano ma non si comprendono. Una sintesi tra una delle caratteristiche del genere della commedia e una proprietà del teatro moderno e contemporaneo, vicino ai temi dell'incomunicabilità e della solitudine.

I protagonisti della pièce sono Giovanna Criscuolo e Vincenzo Volo i quali, partendo dalla loro già consolidata esperienza teatrale e affinità comica, danno vita con leggerezza ed ironia a un universo ricco di atmosfere profonde ed attuali. Un progetto di teatro che vuole andare verso la drammaturgia moderna senza rinnegare il prezioso bagaglio dell’esperienza. Il Teatro Agricantus è sostenuto dalla Regione Siciliana - Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo e dal Ministero dei Beni Culturali che ne riconosce il ruolo artistico, culturale e sociale. Dopo la pausa di Ferragosto, il Palermo Non Scema Festival tornerà dal 23 agosto al 3 settembre con “Sopra un palazzo”, il fortunato spettacolo di Sergio Vespertino e Marco Pomar con l'attore palermitano mattatore in scena affiancato dal fisarmonicista Pierpaolo Petta.



Biglietti: settore A € 14, settore B € 12. La prevendita online prevede l'aggiunta delle commissioni di Tickettando.

Teatro Agricantus: via XX Settembre 82a Palermo

Biglietteria: via XX Settembre, 80 Palermo, tel. 091309636. Aperta martedì e mercoledì h 11-13.30 e h 17-20; da giovedì a sabato h 11-13.30 e h 18.30-22; domenica h 18.30-22

Biglietteria on line: https://www.agricantus.cloud/ https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/

https://www.tickettando.it/