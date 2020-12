Foss, "Musica per voi" prosegue col concerto di Capodanno

Prosegue con successo la rassegna ”Musica per voi”, il progetto streaming della Foss che ogni mercoledì alle ore 21 trasmette un nuovo concerto attraverso la piattaforma web SinfonicaTv e il canale YouTube della Fondazione (https://www.youtube.com/user/FOSSPalermo).

Il tradizionale Concerto di Capodanno non poteva mancare e rientra all’interno del progetto. Verrà trasmesso venerdì 1 gennaio alle ore 18. A dirigere l’OSS sarà l’affermato maestro toscano Carlo Montanaro, fondatore di OperaWebinar e direttore musicale dell’Opera di Varsavia dal 2011 al 2014. E torna la voce del soprano Maria Agresta, già protagonista del concerto del 30 dicembre, per un repertorio ricco che spazia da Strauss (padre e figlio) a Puccini e Arditi:

Johann Strauss (figlio) - Annen-polka, op.117

Johann Strauss (figlio) - Frühlingsstimmen (Voci di primavera), valzer op.410

Johann Strauss (figlio) - Unter Donner und Blitz (Tuoni e fulmini), polka op. 324

Giacomo Puccini - Quando m’en vo (Romanza di Musetta) da “La Bohème”

Johann Strauss (figlio) - An der schönen blauen Donau (Sul bel Danubio blu), valzer op. 314

Johann Strauss (figlio) - Leichtes Blut (A cuor leggero), polka op. 319

Johann Strauss (figlio) - Kaiser-walzer (Valzer dell'Imperatore), op.437

Johann Strauss (figlio) - Tritsch-Tratsch Polka, op.214

Luigi Arditi - Il bacio

Johann Strauss (padre) - Radetzky-Marsch, op.228

Intanto oggi, 30 dicembre, andrà in onda l’ultimo concerto del mese con una delle bacchette più prestigiose nel mondo, Nicola Luisotti, e la voce vellutata della soprano Maria Agresta. Il concerto prevede musiche di Richard Strauss (i 4 ultimi Lieder, testamento musicale dedicato alla moglie dell’artista austriaco) e di Johannes Brahms, la Sinfonia n. 4 in mi minore, ritenuta una dei più grandi capolavori del compositore tedesco.

La rassegna “Musica per voi” prosegue a gennaio. Prossima data mercoledì 6 alle ore 21 per un concerto dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart (Concerto per violino e orchestra n.4 in re maggiore KV 218; Sinfonia n.25 in sol minore KV 183) con il giovane primo violino Lorenzo Rovati. Vincitore di premi nazionali e internazionali, si è esibito in veste di solista e in diverse formazioni da camera in Italia, Germania, Austria, Repubblica Ceca, Svizzera, Svezia, Francia, Albania, Croazia, Polonia, Inghilterra e Oman.

Tutti i concerti, una volta trasmessi sui al link (https://orchestrasinfonicasiciliana.it/it/sinfonica-tv) rimarranno disponibili sulla piattaforma web della Foss.