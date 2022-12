"Forme sonore", rassegna di video e musica a Palazzo Belmonte Riso

Il Museo Regionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Palermo, in occasione delle festività natalizie, presenta, presso la sede espositiva di Palazzo Belmonte Riso, un programma di attività di promozione e valorizzazione dei linguaggi contemporanei legati alla video art e alla musica.

Filo conduttore del progetto è il tema del suono declinato sia in termini di sonorità musicali, sia in termini di sonorità del paesaggio e dello spazio connesse all'immagine visiva. Il progetto “Forme sonore” prevede la realizzazione di tre performance musicali degli artisti Bhakti (Gianni Gebbia e Riccardo Gerbino), Ornella Cerniglia ed Elven Brandhi, PureData, che si terranno, rispettivamente, nelle giornate del 20, del 29 dicembre e del 30 dicembre, presso la sala Kounellis, a partire dalle ore 20.

Contestualmente, presso la sala S.A.C.S., al piano terra del Museo, appositamente allestita per le proiezioni e fruizione del pubblico, verranno presentati i video degli artisti Francesco Impellizzeri, Andrea Kantos, Federico Lupo e Domenico Sciajno. L'evento rappresenta un'occasione di promozione della creatività artistica contemporanea, in collegamento con la recente riattivazione dell'Archivio S.A.C.S. - Sportello per l'Arte Contemporanea della Sicilia nel sito del Museo.

Le proiezioni seguiranno il seguente calendario:

dal 20 al 22 dicembre, Andrea Kantos, The Mountain (still), 2019, in collaborazione con Claudia e Andrea Di Gangi, 14'; Thauma / il Gioco delle Parti (Parte 1), 2018, animation graphics Luca Campanella, composizioni/variazioni da Constellation/Hiraeth Bachspace di Tomek Kolczynski, 11'45”.

dal 23 al 25 dicembre, Francesco Impellizzeri, Acqua e Zammù, 2021, 2'; Signore e Signori, buonasera, 2010, 9’47”.

Giorno 23 dicembre, la presentazione del video inedito Acqua e Zammù, sarà preceduta da una performance dell'artista, alle ore 18.30.

dal 26 dicembre al 28 dicembre, Federico Lupo, Un angolo di vento, 2021-2022, 20'52”, suono Robert Jack.

dal 29 al 31 dicembre, Domenico Sciajno, Vertex (AV serie), 2022, 28'.

Un'installazione di note sospese e di luci accoglierà l'ingresso dei visitatori come buon augurio per le Festività.

Dall'1 al 22 gennaio 2023, nello stesso spazio S..A.C.S., verranno riproposti in loop i video d'arte della rassegna, unitamente ai video di Nicola Console e Rossella Puccio, Giuliana Lo Porto, Domenico Mangano, appartenenti alla collezione del Museo.