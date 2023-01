Food pairing & art gallery expo, gli appuntamenti al Wanderlust ethnic mixology

Un'evento tra food e arte tutta da vivere: da giovedì 19 Food Pairing ed esposizione delle opere di Loredana Ferrara per un aperitivo all'insegna del gusto e dell'equilibrio tra i sapori. Un'esperienza che avvolge tutti i senti inclusa la vista dei meravigliosi acquerelli e pitture su tela e vetro in compagnia di Loredana Ferrara -"Credo fermamente che l’arte sia soprattutto espressione di ciò che abbiamo dentro e per questo prediligo una forma d’arte istintiva, con cui riproduco il mio universo interiore. Il tema principale che sto perseguendo è l'istinto determinato dall’emozione vissuta in un preciso momento: quando creo".

Le giornate avranno fine domenica 22 alle 11:00 con un sostanzioso brunch preparato dai migliori chef della cucina del Wanderlust