Foliage 2022: escursione, degustazioni e musica nel cuore del Parco delle Madonie

Domenica 23 ottobre 2022 ilcamminaparco organizza un evento da non perdere nel cuore del Parco delle Madonie. Appuntamento alle ore 10:30 al bivio di Portella Colla, tra Piano Zucchi e Piano Battaglia. Saranno consegnati a tutti i partecipanti che lo richiederanno i bastoncini da trekking, quindi si proseguirà in direzione di Piano Mirabilici guidati dal naturalista Antonio Mirabella -guida Aigae - che non perderà occasione per descrivere ed identificare flora, fauna e rocce che si incontreranno lungo il sentiero. Numerose soste prima di arrivare al Pagliaio del Cervi dove sarà organizzato per tutti i partecipanti un pranzo a base di degustazione di prodotti tipici madoniti . Sottofondi musicali delle cornamuse a cura dello zampognaro Claudio Ranieri. Previsto il servizio “ fuoristrada al seguito” a garanzia della sicurezza di tutti i partecipanti.



Appuntamento: Portella Colla



Ore: 10:30



Difficoltà: escursione medio-facile



Lunghezza: 12 km



Percorso: Su carrareccia forestale, radure e zone boschiva



Dislivello: 250 metri



Quota: 1400-1650 metri

Abbigliamento: Ci troviamo in montagna e quindi necessario indossare scarpe da trekking a collo alto, jeans , abiti a strati con maglietta , pile, giacca a vento cappellino, sciarpa, occhiali da sole e protezione solare. Uno zainetto leggero con 1 litro di acqua ed eventuali medicine per chi, per esempio, soffre di allergie. Snacks come frutta secca, succo di frutta o cioccolata.



Quota partecipazione asuldit (20 €.) comprende: Guida Aigae, assicurazione, foto e video, pranzo a base di degustazione di prodotti tipici madoniti. Sottofondi musicali a cura dello zampognaro Claudio Ranieri . Possibilità di avere a disposizione bastoncini da trekking.

Quota partecipazione bambini sotto i 12 anni: 10 euro.



Obbligatorio prenotare entro e non oltre il sabato 22 ottobre ore 18:30 per prenotare. Età bimbi minima consigliata 7-8 anni. Saranno accettate solo le prime 45 prenotazioni.