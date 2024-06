A Palermo con 'Campioni di salute': alimentazione, sport e divertimento nel laboratorio di Focus Junior

A Palermo arrivano due giornate rivolte ai piccoli dove, tra giochi, intrattenimento e confronti, si parlerà del corpo umano: i temi trattati riguarderanno i segreti alimentari per mantenere una buona salute e gli effetti benefici che lo sport trasmette agli organi interni del corpo umano, compresi memoria e buon umore.

Si chiama Campioni di salute il secondo laboratorio di Focus Junior e sarà ospitato sabato 8 e domenica 9 giugno a Forum Palermo.

I laboratori ludo/didattici, che si terranno in piazza Fashion, saranno condotti dagli scienziati simpatici e pazzerelli di Focus Junior che sveleranno ai bambini, attraverso scene teatrali, indovinelli, quiz ed esperimenti scientifici, come si diventa dei veri campioni di salute.

Tra le attività proposte da Focus Junior per questo secondo appuntamento: i principi della respirazione e come funziona l’apparato respiratorio; la funzione degli organi; come cambiano e si misurano i battiti cardiaci in base agli esercizi fisici; quali ingredienti usare per ottenere una sana e corretta alimentazione.

Per rendere ancora più interessanti i laboratori ci sarà un excursus storico dall’antica Grecia a oggi per raccontare l'importanza dello sport e il senso delle Olimpiadi.

I laboratori di Focus Junior si svolgeranno: sabato e domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

I laboratori tematici si ripetono ogni ora.

I prossimi appuntamenti di Focus Junior si terranno:

Il 3 e 4 agosto con La salute vien mangiando;

Dall’11 al 13 ottobre Giochiamo con la matematica, un viaggio nel mondo dei numeri, in compagnia di Archimede e Ipazia.

Per raggiungere lo Shopping Center con un mezzo pubblico, a basso impatto ambientale, sipotrà utilizzare la Linea 1 del Tram che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella. La fermata si trova all'interno del parcheggio del centro commerciale.